Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Türkiye'ye geliyor

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 26-28 Ocak tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tinubu'nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını da bildirdi.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Tinubu’nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Nijerya’ya resmi ziyarette bulunmuştu.