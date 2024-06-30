Nijerya'da intihar saldırısı: 6 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da intihar saldırısı: 6 kişi öldü

Borno Eyaleti Emniyet Müdürü Yusuf Lawal, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Marrarraban Gwoza bölgesinde saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Lawal, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2009'DEN BERİ ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Borno'daki terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı kolu ISWAP üyeleri, yoğun saldırılar düzenliyor.

'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor.

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