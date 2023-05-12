Nijerya'da terör saldırısı: 16 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'da ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP terör örgütü, Borno eyaletine bağlı Abadam bölgesinde saldırı düzenledi.



Saldırıda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.



Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.



Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi DAEŞ ile işbirliğinde ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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