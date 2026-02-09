Nijerya'da trafik kazası. 30 kişi öldü

Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaşamını yitirdi.

Kano Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır, sürücü dikkatsizliği sonucu kaza yaptı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısı yaptı.