Nijerya’da kaçak madende karbonmonoksit faciası. 37 madenci öldü

18.02.2026 21:24

Son Güncelleme: 18.02.2026 21:27

Patlama nedeniyle gazdan etkilenen 25 madenci ise yaralandı.

AA, İHA

Nijerya’da yasa dışı işletilen bir madende en az 37 madenci karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yer alan Kampani kasabasında kaçak bir madende meydana gelen şüpheli gaz patlaması faciaya yol açtı. 


Yaşları 20 ile 35 arasında değişen madenciler, tünellerde rutin çalışma yürüttükleri sırada gazdan etkilendi.


Polis yaptığı açıklamada, madende zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, 25 kişinin ise yaralandığını aktardı. 


Yaralılar, mesai arkadaşları ve saha personelinin yürüttüğü kurtarma çalışmalarıyla yer altından çıkarılarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

