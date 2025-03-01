Nikah dönüşü feci kaza: 2 ölü

Çan ilçesi Etili Kavşağı'nda dün akşam Etili köyünden gelen Rabia Aysel yönetimindeki otomobil ile Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savurulurken Rabia Aysel'in otomobili alev aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yanan otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Nuri Ziya Mavi'nin öldüğü belirlenirken kazada yaralanan eşi Muhsine Mavi, A.T., T.G., A.M.T. E.B.G. ve diğer otomobilin sürücüsü Rabia Aysel ile yanındaki N.Ö. yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesi ve Çanakkale merkezdeki hastanelere kaldırıldı.