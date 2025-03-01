Nikah dönüşü feci kaza: 2 ölü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Nikahtan döndükleri belirlenen Nuri Ziya Mavi'nin eşi Muhsine Mavi de yaşamını yitirdi.
Çan ilçesi Etili Kavşağı'nda dün akşam Etili köyünden gelen Rabia Aysel yönetimindeki otomobil ile Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savurulurken Rabia Aysel'in otomobili alev aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yanan otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Nuri Ziya Mavi'nin öldüğü belirlenirken kazada yaralanan eşi Muhsine Mavi, A.T., T.G., A.M.T. E.B.G. ve diğer otomobilin sürücüsü Rabia Aysel ile yanındaki N.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesi ve Çanakkale merkezdeki hastanelere kaldırıldı.
EŞİ DE VEFAT ETTİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhsine Mavi de hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Mavi çifti ile yanındakilerin Çan'daki bir nikahtan döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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