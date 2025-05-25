Nikah salonlarında "25.05.25" yoğunluğu

İstanbul'da 25 Mayıs 2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, sabahın erken saatlerinden itibaren Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde yoğunluk oluşturdu. Gün boyunca toplam 32 çiftin nikahı kıyıldı. Çiftler, 25.05.25 tarihini hem kolay hatırlanabilir hem de anlamlı buldukları için tercih ettiklerini söyledi.



"BU ÖZEL GÜNDE EVLENDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"



Bugün evlenen damat Muhammet Yıldırım Şahin, “25.05.2025 tarihinde bu özel günde evlendiğim için bu mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok mutluyuz" dedi.



"ÇOK MUTLUYUZ"



Gelin Aslı Simge Şahinoğlu, “Bir buçuk senenin ardından 25.05.2025 tarihinde ilk adımımızı atıyoruz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Gelen herkese teşekkür ederiz" dedi.



"ÖMÜR BOYU SÜRMESİNİ İSTEDİĞİMİZ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"



Diğer evlenen damat Furkan Erdem ve Funda Kartal çifti, “Bugün mutlu günümüzdeyiz. Ömür boyu mutlu sürmesini istediğimiz bir yola çıkıyoruz. Bugünün de önemini açıkçası aramızda konuştuktan sonra fark ettik. Özel bir güne denk geliyormuş. Bu da ayrıca bir günümüze güzellik kattı. Tüm mutlu çiftlerin bir an önce bu yola girmesini dileriz" dedi.