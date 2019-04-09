Aydın'ın Köşk ilçesinde nişanlısının ailesiyle evlilik tarihi konusunda tartışma yaşadığı öne sürülen İlyas C. (31), yaşamına son verdi.
Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yakınları çiftçilik yapan İlyas C'nin tavana asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan inceleme sonrası İlyas C.'nin cesedi, Köşk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yakınları, İlyas C.'nin 2 yıllık nişanlı olduğu genç kızın evine ziyarete gittiğini, evlilik tarihiyle ilgili tartışma nedeniyle eve döndüğünde moralinin bozuk olduğunu söylediler.
Jandarma, İlyas C.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.