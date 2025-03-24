Nikah ücretini 25 kat artırmışlardı! Belediyeye ayrımcılık cezası

Afyonkarahisar Belediye Meclisi 2 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 lira olan nikah ücreti bedeli, geçici sığınmacılar için 25 kat artırılarak 10 bin liraya çıkarttı.



Konuyla ilgili haberlerin basına yansıması üzerine resen inceleme başlatan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), belediyeden yazılı görüş istedi. Belediyenin yazılı görüşünde, nikah ücretlerinin artırılması kararının, yabancılar arasından geçici korunanlar için alındığı belirtildi.



Belediyenin sunduğu nikah tarifelerini inceleyen kurum, 2018'den itibaren her yıl nikah ücretlerinde artış olduğunu ancak ücret belirlenirken Türk vatandaşları ile yabancılar arasında herhangi bir ayrıma gidilmediğini tespit etti.



2024 yılındaki uygulamayla ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, belediyeye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.



TİHEK'in kararında, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının, uluslararası hukukun en üstünde yer alan temel hukuk normu olarak kabul edildiği aktarıldı.