Nilüfer Gürsoy kimdir? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy kaç yaşında ve neden öldü?

Nilüfer Gürsoy, sosyal medya kullanıcılar tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy'un 103 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Nilüfer Gürsoy kimdir? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy kaç yaşında ve neden öldü?

Nilüfer Gürsoy kimdir? Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy kaç yaşında ve neden öldü?

'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Dr. Gürsoy için bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Dr. Nilüfer Gürsoy, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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