70 milyon lira ikramiyenin verileceği 2019 Milli Piyango özel çekilişine sayılı günler kala Nimet Abla piyango bayisinin önünde kuyruklar gidiyor uzuyor.

Peki kim bu Nimet abla?

Şehir dışından bile Nimet Abla'nın Eminönü'ndeki bayisine bilet almaya gelenler var peki ama Nimet Abla'yı özel kılan ne?

TALİH NİMET ABLA'DAN DOĞUYOR

1899’da İstanbul’da dünyaya gelen Nimet Abla’nın asıl adı Melek Nimet Özden’dir.

Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla’nın ilk biletçilik temelleri atılmış olur.

Eşi İsmail Bey Tayyare piyango biletlerinin ser bayisi olarak biletleri, tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıtır. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğrar ve kapatma noktasını getirir.



Bu zor günlerde işin başına geçen Nimet Abla Türk Tayyare Cemiyetinin müdürü Merhum Fikret Bey ile görüşüp cemiyetin bir numaralı bayilik anlaşmasını yapar.

1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi.

Nimet Abla

Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelenler Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlar.



1938 yılında zamanın valisi ve belediye başkanı Lütfü Kırdar‘ ın Eminönü meydanının genişletilmesiyle ilgili başlayan istimlâk çalışması nedeniyle şimdiki yerine taşınmıştır.



İşlerin çok olmasından dolayı gece gündüz çalışan Nimet abla gerektiğinde evi ne gitmez dükkanın üst katında yatar, satmış olduğu biletlerden çıkan büyük ikramiyeleri gazetelerde yayınlatır ve iş yerine asarak reklamını yaparmış.



Nimet Abla ilk Türk iş kadınları arasında yerini almış ve piyango tarihine damgasını vurmuş, yetmişli yılların başlarına kadar işinin başına gidip şans dağıtmaya çalışan Nimet Abla hastalanıp felç geçirince sevgili müşterilerinden uzak kalmış.



Bir müddet felçli yaşayan Nimet Abla 28 Temmuz 1978 yılında ise İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.



Nimet Abla'nın ölüm ardından bugün hala Bahçekapı Eminönü Meydanı, Bakırköy İstanbul Caddesi ve Sirkeci Ankara Caddesindeki gişelerinde milli piyango bileti satışları devam ediyor.

EMİNÖNÜ'NDE YÜZLERCE METRELİK NİMET ABLA KUYRUĞU