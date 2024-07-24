Nimet Özdemir kimdir, hangi görevlerde bulundu? İyi Parti'den istifa eden Nimet Özdemir'in özgeçmişi

Türk iş insanı, girişimci ve siyasetçi Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Üniversite eğitimini Conley Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde bitirdi. 2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette kurucu ortak olarak yer aldı.



İYİ Parti'nin 2017'deki kuruluşundan itibaren partiye üye olan Özdemir, İstanbul'da il ve ilçe delegeliği ve Ümraniye'de ilçe yöneticiliği gibi görevlerde bulundu. İl düzeyinde de çeşitli görevler üstlenen Özdemir, İYİ Parti'de Hayvan Hakları, STK ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Özdemir, 28. dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır.