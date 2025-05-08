Nisan ayında 29 kadın cinayeti: Cezasızlık algısı şiddeti artırıyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun araştırmasına göre, sadece nisan ayında 29 kadın öldürüldü.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre, 2025'in ilk dört ayında en az 138 kadın öldürüldü. Kadınlar en çok da boşandığı ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından hayattan koparıldı.



2024 yılında Kadın Destek Uygulaması KADES'e 1 milyon 480 bin ihbar geldi, şiddet mağduru 920 bin kadına yardım edildi.

CEZASIZLIK ALGISI



Sistemde açıklıklar olduğunu ifade eden Avukat Kardelen Yarlı, "Zaten sistemdeki bu açıklıklardan da cesaret buluyor potansiyel failler." dedi.



Cezasızlık algısı ve tedbir alınmaması kadına şiddeti daha da körükleyen bir durum haline getirdiğinden bahseden Yarlı, "Ceza almakla infaz aynı şey değil." diye konuştu.



Yarlı, "Aldığımız cezayı maalesef bir fiil cezaevinde güncel infaz kanununa göre yatmıyoruz. Diyor ki; 'Ben 20 yıl alsam bile ne olacak? 20 yıl yatmayacağım. 10 yıl yatacağım. Ya af çıkar ya da yasa çıkar' diyor. Potansiyel faiilerde bu algı olunca ne oluyor? O adalet sisteminin ıslah ediciliği ortadan kalkıyor." açıklamasında bulundu.