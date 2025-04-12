Nisan ayında kar sürprizi: Bir ilçe beyaza büründü

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, ilçe merkezinde de zeminin tamamen beyaza büründüğü görüldü. Vatandaşlar, Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.



Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara ise adeta görsel şölen sundu. İlçede kar altında kalan ağaçlar ve sokaklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.