Nisan karı ilçeyi beyaza bürüdü
Bitlis'te bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, Ahlat ilçesini beyaza bürüdü.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı.
Kış mevsiminde beklenen kar yağışının nisan ayında yağması ilçe halkını hayrete düşürürken, vatandaşlar zirai donun olmasından endişeleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kar Yağışı
- Bitlis
- Bitlis Ahlat