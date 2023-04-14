Nisan ortasında kar esareti: Van'da yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Van Bahçesaray'da biri diyaliz hastası 4 kişi yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalanları kurtardı.

Nisan ortasında kar esareti: Van'da yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan biri diyaliz hastası 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Bahçesaray'dan Van'a gelmek için yola çıkan hafif ticari araçtaki 4 kişi, Karabet Geçidi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Nisan ortasında kar esareti: Van'da yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - 1

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen kişilerin kurtarılması için Karayolları, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Nisan ortasında kar esareti: Van'da yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - 2

Kısa sürede mahsur kalanlara ulaşan ekipler, diyaliz hastası Ferdi Keser'i ambulansla hastaneye ulaştırdı, diğer 3 kişinin de kent merkezine sevkini sağladı.

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