Nisan ortasında kar esareti: Van'da yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan biri diyaliz hastası 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Bahçesaray'dan Van'a gelmek için yola çıkan hafif ticari araçtaki 4 kişi, Karabet Geçidi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen kişilerin kurtarılması için Karayolları, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kısa sürede mahsur kalanlara ulaşan ekipler, diyaliz hastası Ferdi Keser'i ambulansla hastaneye ulaştırdı, diğer 3 kişinin de kent merkezine sevkini sağladı.