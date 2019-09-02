Aksaray'da Erdal Narman (43) idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Zozan (15), Muhammed (2), Alanur (3), Vural (36), Hassı (65) ve Mihriban Narman yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Narman ailesinin, Ağrı'dan Antalya'ya yakınlarının nişanına gittiği öğrenildi.
Nişan yolunda kaza: 3'ü çocuk, 7 yaralı
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Aksaray'da nişana gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Aksaray'da Erdal Narman (43) idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.