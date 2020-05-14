Nişanda 50 kişiye virüs bulaştı

Kahramanmaraş'ta nişan töreni yapılan bir mahallede 50 kişiye corona virüs bulaştı.

İHA - NTV Haber - DHA 14.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 13:49

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreni sonrası rahatsızlanan 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

MAHALLE KARANTİNADA

Bunun üzerine mahalle karantina altına alındı.

VAKA SAYISI KISA SÜREDE 50'YE YÜKSELDİ

Bölgede sağlık taraması başlatıldı. Kısa süre içinde mahalledeki vaka sayısı 50'ye çıktı.

Filyasyon ekibi, hastaların temas ettiği kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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