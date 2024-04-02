Nisanda yazı yaşattı, termometreler 30 dereceyi aştı

Sinan Kunter-NTV İstanbul

Denize girenler, şortla gezenler, gölgede serinleyenler.

İstanbul'da yaz aylarında görülmesine alışılan görüntüler, Nisan ayının ikinci gününde kaydedildi.



1950'den beri İstanbul'da tutulan sıcaklık kayıtlarına bakıldığında Nisan ayı ortalamasının en fazla 17 dereceye kadar çıktığını görüyoruz ama termometreler bugün güneşin altında 30 derecenin üzerine çıktı.



Uzmanlara göre artan sıcaklıklar El Nino iklim olayının bir sonucu olma ihtimali yüksek.

"2024 DE EN SICAK YIL OLACAK"



Meteoroloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Hüseyin Toros, "El Nino etkisinin Nisan ayında bitmesi bekleniyor ama son on yıl, geçmişteki tüm on yıllardan sıcak. Yapılan ön çalışmalarla 2024'ün de en sıcak yıllar arasında yer alacağı tahmin ediliyor." bilgisini berdi.



"Erken başlayan sıcaklıklar yaz süreci uzun sürdüğü takdirde daha fazla su ihtiyacı oluşma ihtimali yüksektir." diyen Toros, erken gelen yazla susuzluk tehlikesine karşı uyarıda bulundu.



Hava sıcaklığında yaşanan bu yükseliş tarımı da etkileyebilir. Uzmanlar çiftçilerin meteorolojik olayları takip etmesini öneriyor.