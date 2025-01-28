Nişanlı çift kaza kurbanı

Mersin'in Silifke ilçesi Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda K.Ç. yönetimindeki otomobil, dün saat 20.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na (22) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılar, kurtarılamadı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.