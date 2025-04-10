Nişanlısına hediye paketi hazırlarken hastanelik oldu

Nişanlısına hediye paketi hazırlamak istedi, az daha canından oluyordu.

Olay, Erzurum'un Aziziye ilçesi kırsal Eskipolat Mahallesi'nde 5 Nisan'da meydana geldi. Muhammed Yılmaz (28), nişanlısına hediye paketi yapmak istedi.

Yılmaz, hediyeleri içine koyacağı tahtadan meyve kasasını boyamak için sıktığı sprey boya kutusu çalışmayınca donmuş olabileceğini düşündü.

SPREY KUTUSUNU SICAK SUDA BEKLETTİ

Genç adam bunun üzerine sprey kutusunu, içi su dolu kabın içinde mutfaktaki ocağa koyarak bekletti.

Bir süre sonra çözülüp, çözülmediğini anlamak için Yılmaz'ın eliyle salladığı sprey kutusu bomba gibi patladı.

Sağ el parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kimsenin kalmadığı evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

"KİMSE BENİM YAPTIĞIM GİBİ YAPMASIN"

Muhammed Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı. Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar."