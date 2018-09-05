Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Biriminde görevli Sadık Abrek, konuşmak için bir süredir sorunları olduğu öğrenilen nişanlısının Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evine gitti. Çift burada bir süre tartıştı.



Bodrum’da çok sevilen bir isim olan Abrek, nişanlısının oturduğu sokaktaki kendi evine gitti. Silahı kalbine dayayan Abrek, bir el ateş etti. İntiharın ardından olay yerine gelen polis ekipleri karşılarında meslektaşlarını görünce şok oldu.

Kalbine tampon yaparak meslektaşlarını hayatta tutmaya çalışan polis ekipleri yaklaşık 25 dakika ambulans bekledi. Abrek polis otosuyla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sadık Abrek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Göğüs bölgesinden aldığı kurşun yaralanması nedeniyle kalp ve akciğerlerinden yaralanan ve çok kan kaybeden Abrek, burada acil ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

Sadık Abrek'in yaşamını kaybettiğini öğrenen meslektaşları ve yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.