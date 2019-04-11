Balıkesir Edremit'te Ocak 2019'da 24 yaşındaki hemşire Ceyda Malay, nişanlısı Gökhan Sevinç'i (28) pompalı tüfekle öldürdü.
Genç kadın tutuklanırken, Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Malay'ın avukatı, müvekkilinin, nişanlısının sürekli şiddetine maruz kaldığını, cinayeti meşru müdafaa altında işlediğini iddia ederek sanığın günlüğünü savcılığa verdi.
Avukat, Ceyda Malay'ın olaydan bir gün önce de Gökhan Evinç'in zorlamasıyla intihara teşebbüs ettiği göz önüne alındığında, müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında ceza alması gerektiğini söyledi.
Haberde, iddialarına yer verilen Ceyda Malay'ın ablası, "Biz Ceyda'ya yaptıklarını günlükten öğrendik. Kardeşim sürekli şiddet görüp susuyormuş. Çünkü tehdit ediyormuş. Kardeşim bu cinayeti kendisini ve ailesini korumak için işledi, bu nedenle serbest bırakılmalı." şeklinde konuştu.