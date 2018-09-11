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İstanbul Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olarak gözaltına alınan asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K'yi okulda bıçakla rehin alan ve müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan Umut D, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Asker olduğu belirtilen Umut D, emniyetten çıkarılırken kendisine basın mensuplarınca yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.