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İstanbul Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olarak gözaltına alınan asker, tutuklandı.
Umut D. isimli asker, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K'yi okulda bıçakla rehin almıştı.
Müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan Umut D, gözaltına alınarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülmüştü.
Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.