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İstanbul Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olarak gözaltına alınan asker, tutuklandı.

Umut D. isimli asker, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K'yi okulda bıçakla rehin almıştı.

Müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan Umut D, gözaltına alınarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

GİZLİ SOSYAL MEDYA HESABINI ÖĞRENMİŞ

Savcılıktaki ifadesinde Hümeyra K'nin nişanlısı ve uzaktan akrabası olduğunu belirtti. Yaklaşık 9-10 yıldır birbirlerini tanıdıklarını, 1,5 yıldır da nişanlı olduklarını aktaran U.D, birkaç gün önce Hümeyra K'nın kendisinden gizlediği sosyal medya hesabının olduğunu öğrendiğini ve buradaki bazı yazışmaları nediyle görüşmek için Bayburt'taki birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini aktardı.

"NEDEN BENİ ALDATIYORSUN?"



Nişanlısına konuşmak istediğini söylediğini, nişanlısının da tuvalette konuşalım dediğini anlatan U.D, şunları kaydetti:



"Birlikte okul tuvaletine geçtik. Elimde ekran görüntüleri vardı. Müştekiye gösterdim, 'Neden beni aldatıyorsun?' dedim. Beni suçladı. Sinirlendiğini söyledi. Bu sırada cebimde bıçak vardı. Elimi cebime soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim ancak o çıkmayacağını söyledi. Hafif omuzuna dokunarak kapıyı kapattım. Bıçağı da yere atmıştım."



"AMACIM BIÇAKLA KORKUTMAK DEĞİLDİ, PİŞMANIM"



Şüpheli U.D, pişman olduğunu ifade ederek, şu iddialarda bulundu:



"Amacım bıçakla müştekiyi korkutmak değildi. Bu sırada müzakere için polisler gelmiş. Müştekiye söyledim, polisler içeri girmesin diye 'Silahı var' diye bağırdı. Elimdeki çantada müştekinin sosyal medyada yaptığı görüşmelerin ekran görüntüleri vardı. Müşteki alıp omuzuna taktı. Ailesine göstermememi istiyordu. Yanlış anlaşılmış çantanın askısı ile boğazını sıkmadım. Konuşmasını videoya çekip ailesine gösterecektim. Kabul etmedi. Müştekiyi bıraktım. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."



Nöbetçi savcılıkta ifadesi tamamlanan şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.