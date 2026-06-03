Nişantaşı'nda art arda iki saldırı: Dört yaralı
03.06.2026 11:34
Polis her iki saldırıyla ilgili altı şüpheliyi gözaltına aldı.
Nişantaşı'nda bir eğlence merkezine iki gün arayla iki saldırı düzenlendi. Her iki olayda dört kişi yaralandı.
İstanbul Nişantaşı'nda bir eğlence merkezine art arda iki kez silahlı saldırı düzenlendi.
İlk olay, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanının önünde bulunan Kerem E., Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. silahlı saldırıya uğradı.
Açılan ateş sonucu Kerem E., Hami Y. ve Tolga Ç. ayağından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede iki boş kovan, bir mermi ve tabanca bulundu.
Olayda yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
İKİ GÜN SONRA İKİNCİ SALDIRI YAPILDI
İkinci olay ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında yine aynı eğlence mekanının önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin B. kasığından yaralandı.
Açılan ateş sırasında yan taraftaki bir mağazanın vitrin camına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin B. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede yedi boş kovan ve bir mermi bulundu.
ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü koordineli çalışmalarda Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı.
Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.