Nişantaşı'nda art arda iki saldırı: Dört yaralı

İKİ GÜN SONRA İKİNCİ SALDIRI YAPILDI

İkinci olay ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında yine aynı eğlence mekanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin B. kasığından yaralandı.

Açılan ateş sırasında yan taraftaki bir mağazanın vitrin camına da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin B. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede yedi boş kovan ve bir mermi bulundu.

ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü koordineli çalışmalarda Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı.

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.