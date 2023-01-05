Nişantaşı'nda su borusu patladı, yol çöktü

İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı'nda yer altındaki su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi'nde yolun altından geçen su borularından biri patlayınca, çökmeyle birlikte yol ortasında çukur oluştu.



Bölgeye gelen polis ekipleri, çukurun etrafına plastik dubalar koyarak, trafik güvenliğini sağladı. Ekipler daha sonra güvenlik bandı çekerek caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.



Olay yerine İSKİ ekipleri çağrıldı. Yer altındaki borular tamir edilirken, oluşan çukur da çakıl doldurularak kapatıldı.