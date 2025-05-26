Nişantaşı'nda yangın paniği

Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan beş katlı metruk binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri caddede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.