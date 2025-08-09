Nişantaşı'nda yol verme kavgası... Aracından sopayla inip kadının üzerine yürüdü

Edibilen bilgiye göre kadın bir sürücü ile erkek sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

"KOLUMU SIKTIN" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ



Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartışırken erkek sürücü bir anda sopa alıyor. Kadına yönelen sürücü bağırıyor. Çevredekiler de taraflara müdahale ediyor. Kadın ‘kolumu sıktın’ diyerek tepki gösteriyor.