"Niye geziyorsunuz burada" deyip polislere satırla saldırdı: 6 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de iddiaya göre, polis aracının bölgede ring görevini yürüttüğü esnada madde bağımlısı bir şahıs polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz ne işiniz var burada" diyerek hakaret etti. Polis ekiplerinin araçtan indiği esnada madde bağımlısı şahıs satırla polis ekiplerine saldırdı.

Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında arbede çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Olayda 4’ü polis memuru, 2’si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.