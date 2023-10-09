“Niye yan baktın” dedi, acil servis önünde bacağından vurdu

Emniyet güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında şüphelinin 57 adet suç kaydı bulunan F.Ü. olduğu tespit edildi.



Şüpheli şahıs, olaydan kısa süre sonra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelinin ''Sen bana niye yan baktın'' dedikten sonra, E.A.’ya ateş ettiği öğrenildi.