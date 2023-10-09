“Niye yan baktın” dedi, acil servis önünde bacağından vurdu

Elazığ’da acil servis önünde bir kişi silahla vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin Acil Servis girişinde E.A. isimli kişi, silahlı saldırıya uğradı.
Bacağından hafif şekilde yaralanan E.A., hastanede tedavi altına alındı.
Emniyet güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında şüphelinin 57 adet suç kaydı bulunan F.Ü. olduğu tespit edildi.
Şüpheli şahıs, olaydan kısa süre sonra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ''Sen bana niye yan baktın'' dedikten sonra, E.A.’ya ateş ettiği öğrenildi.
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