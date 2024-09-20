Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan kimdir?

Antep'in Nizip ilçesinin CHP'li belediye başkanı Ali Doğan'ın kendisine sunum yapan ziraat mühendisi kadının beyaz önlüğünün cebinde tuttuğu elini tutup zorla dışarı çıkarması sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan kimdir?

Nizip Belediyesi hangi partide? Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan kimdir?

Ali Doğan, 14 Ekim 1975 yılında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra Nizip Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

Karkamış Barajı'nda teknikerlik yapan Ali Doğan, 1999 yılında ticarete atıldı. Gaziantepliler Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik ve başkanlık yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Karkamış Belediye başkanı olarak seçildi.

Ali Doğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise 'den Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri yüzde 37.9 oran ile kazandı.

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