Nizip'i sel vurdu. Mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı
27.04.2026 02:32
Anadolu Ajansı
AA
Nizip'te etkili olan sağanak ve dolu sonrası kırsal mahallede dereler taştı. Bir evde mahsur kalan 5 vatandaş iş makineleriyle kurtarıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde gündüz saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok mahallede sel meydana geldi.
Gevence Mahallesi'nde sel sularının yükselmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ile Nizip Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Mahsur kalan 5 kişi iş makinesi yardımıyla güvenli alanlara taşındı.
Bölgede hasar tespit ve çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
