Nizip'te 3 araçlık zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir TIR ile iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
Kaza, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi fıstık hali kavşağında meydana geldi.
Fstık halinden D-400 karayoluna çıkış yapan Halil İbrahim Yılmaz (19) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine ilerleyen N.Y. kontrolündeki TIR ile çarpıştıktan sonra savrularak H.Y. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın genç sürücüsü Halil İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralı bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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