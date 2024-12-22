Nizip'te 3 araçlık zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın genç sürücüsü Halil İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.