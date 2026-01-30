Nobel'de dijital casusluk: Kazanan ismi bahisçilere kim sızdırdı?

2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazananın duyurulmasından bir süre önce Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun ödülü alacağına dair bahislerde ani ve yüksek tutarlı artış yaşanmasına ilişkin Norveç Nobel Komitesi'nden açıklama yapıldı.

Ödülü kazananının adının resmi açıklamadan önce "yasa dışı" biçimde sızdırıldığını doğrulayan komite, ismin saatler önce ortaya çıkmasının dijital casusluk kaynaklı olabileceğini bildirdi.

Komite, ihlalin nasıl gerçekleştiği ve sorumluların kim olduğu konusunda kesin bulgulara ulaşılamadığını, ancak dijital ortamın başlıca şüpheli olduğunu belirtti.

Olası kurum içi sızıntı ya da suç örgütleri veya bir devlet aktörü tarafından yürütülen casusluk ihtimali kapsamında Norveç istihbaratından bir birimin soruşturmaya dahil olduğu aktarıldı.

2025 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ MACHADO'YA GİTMİŞTİ

Machado, Venezuela’daki diktatörlüğe karşı mücadelesi nedeniyle ödüle layık görüldü. Machado ayrıca ödülü kendisinin hak ettiğini sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etmişti.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun ödülü kazanacağına yönelik bahisler, kazananın Oslo’da açıklanacağı saatlerden birkaç saat önce, 10 Ekim’de hızla yükselmişti. İlk bahis Machado’nun adına açılmış ve kısa sürede diğerlerinin de katılmasıyla toplam tutar yaklaşık 2,2 milyon dolara ulaşmıştı.