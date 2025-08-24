Nöbet sürüyor: Ailelerden adalet çağrısı

Benzer acıları yaşayan aileler Bakırköy'deki nöbette bir araya geldi, öldürülen çocukları için adalet çağrısı yaptı.



Evlatlarının fotoğraflarının olduğu pankartları taşıdılar, infaz yasasının değişmesini talep ettiler.



İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de eyleme katıldı.



"BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN"



Minguzzi "Hepimizin acısı aynı. Başka çocuklar ölmesin. Biz bunun savaşını veriyoruz ve bunu durdurmayacağız." dedi.



Evladını kaybeden ve tıpkı Minguzzi ailesi gibi ölüm tehditleri alan Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır da Ankara'dan İstanbul'a bu eylem için geldi. ''Ben daha oğlumun yasını bile tutamadım'' diyen Çakır şöyle konuştu: "Adalet yerini bulsun istiyoruz. İçimizdeki acıyı söndürecek o."



Acılı ailelerin eylemine vatandaşlar da destek verdi.

