Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Uray Caddesi'ndeki Mersin 3. Noterliği, bayram öncesi saat 10.00 itibariyle vatandaşlara kapılarını açtı.



Noterin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan vatandaşlar, mesainin başlamasıyla işlemlerini yaptırdı.



Vatandaşlar, çoğunlukla araba ve motosiklet devri için işlem yaparken, noterin açıldığı ilk 1 saatte yaklaşık 200 kişi işlem gerçekleştirmek için sıra aldı.



Mersin 3. Noter Başkatibi Asuman Erdoğan Acar, yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasının 6 Nisan 2019'da hayata geçirildiğini anımsatarak, uygulama kapsamında ikinci nöbetlerini tuttuklarını söyledi.

Bayram öncesi noterlerde yoğunluk yaşandığını anlatan Acar, "Geçen hafta cumartesi günü nöbetçiydik, oldukça yoğundu. Ancak bu sefer bayram öncesi daha çok yoğunluk var. Uygulama büyük bir ihtiyacı karşıladı. Bizler de bu kadar talep göreceğini bilmiyorduk. Vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.



Acar, vatandaşların, noterliklerin kapılarında ve Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde, kentlerdeki nöbetçi noterleri görebildiğini dile getirdi.

VATANDAŞ MEMNUN



Noterde işlem yaptıran Süleyman Gül, araba devri için geldiğini belirterek, "Bayramdan önce arabamız yoktu, aldık. Bayramda arabamız olsun istedik" diye konuştu.



İsmail Başar da uygulamadan memnun kaldıklarını vurgulayarak, bayramı arabasız geçirmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Hasan Hüseyin Şahin ise çok sayıda kişi gibi araba devri için nöbetçi notere geldiğini aktararak "Uygulama dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Noterlerin hafta sonlarında açık olmasından dolayı memnunuz. Araba aldık, bayramda memleketimiz Kayseri'ye gideceğiz" ifadesini kullandı.