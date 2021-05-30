Normalleşme süreci nasıl olacak? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

En son 17 Mayıs’ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kabine toplantımızda Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" demişti.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Türkiye'nin salgına karşı alacağı yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı, 31 Mayıs'ta yapılacak.



1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK



Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda kafe ve restoranların kişi sınırlaması ile açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ve açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konular gündeme getirilecek.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılabileceği gündemde.

Düğünlerin, ilk etapta açık alanlarda, aşılamanın artması halinde kapalı alanlarda da yapılması bekleniyor.

TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK

Eğitim alanında atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacak...



Telafi eğitimine ilişkin sürecin ayrıntılarının da Kabine toplantısında alınması bekleniyor. Telafi eğitimin ne zaman başlayacağı ve yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağı masadaki konular arasında.

Konuya ilişkin Mili Eğitim Bakanı Selçuk, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?” soruısuna yanıt verdi.



Bakan Selçuk, "Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz" dedi.



2021-2022 eğitim-öğretim yılının erken başlaması çağrılarını da değerlendiren Selçuk,, "İklim açısından okulların Ağustos'ta açılması doğru değil. Eylül gibi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 24.00'A KADAR UZATILABİLİR



Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu.



Bakan Koca, yeni kısıtlama haritasını Kabine Toplantısı'nda aktaracak.



Bilim Kurulu'nun hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı önerisi, kabine üyeleri tarafından ele alınacak.



Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.



AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?



Yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, 1 Haziran sonrası aşılama çalışmalarının hızlanması halinde maskesiz hayat planı da gündeme gelecek.



Sahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaparak, alınan kararları vatandaşlara aktarması bekleniyor.

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