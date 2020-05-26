Normalleşme takvimi ne zaman başlıyor? 27 Mayıs 2. aşama normalleşme planı tablosu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen tedbirler normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor.

Normalleşme takvimi 27 Mayıs ikinci aşama takvimi ile yarından itibaren başlayacak. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Toplumsal yaşamda neler değişecek? İşte, merak edilen detaylar…



Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek.Corona virüsü tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek.

Peki, normalleşme takvimi ikinci aşama ile birlikte hayatımızda neler değişecek. Corona virüsü ne zaman bitecek? 27 Mayıs normalleşme planı ile ilgili merak edilen detaylar…



NORMALLEŞME TAKVİMİ – İKİNCİ AŞAMA



İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başladı.



İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi yarın başlıyor. Öte yandan ülke genelinde 4 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı da sona erecek.



İşte normalleşme takvimi:



Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.



YKS 27-28 Haziran’da, LGS 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran’da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran’da sona erecek.

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartı ile berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.

TÜRKİYE'DE NORMALLEŞME ADIMLARI | VİDEO