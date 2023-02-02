Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim yakma eyleminin önlenmesi için Norveç'in Ankara Büyükelçisini çağırdı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre gelişmenin sebebi Kur’an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi.



Dışişleri, geçtiğimiz hafta İsveç ve Hollanda ile görüştüğü gibi bu kez de Norveç'i çağırdı.

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Açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren provokatif eylemin engellenmemesinin en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.



Büyükelçi'ye Norveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır."