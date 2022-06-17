Norveçlilere kimlikle giriş izni

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim. Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler" dedi.



Edinilen bilgiye göre uygulama geçici olacak. Karar, turizm sezonu dikkate alınarak, çip krizi nedeniyle pasaportlarını yenileyemeyen Norveçlilerin Türkiye'ye gelmelerini sağlayabilmek için alındı.



Sorun ortadan kalktığında yeniden pasaportla giriş yöntemine dönülecek. Norveç Schengen vize sistemine dahil olduğu için, Türk vatandaşlarının bu ülkeye sehayat edebilmek için vize alması gerekiyor.

