Noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 28 Ekim'de çalışıyor mu?

Noterlerin 28 Ekim'de (bugün) açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, kamu, kurum ve kuruluşlarına giderek özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, noterlerin çalışa saatlerini merak ediyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 28 Ekim'de noterler çalışıyor mu?



NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?



Noterler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için yarın çalışmayacak. Noterler 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.



Buna göre; Noterler, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 13.00'a kadar hizmet verecek. 29 Ekim'de ise resmi tatil nedeniyle noterler kapalı olacak. Noterler mesailerine 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren yeniden başlayacak.