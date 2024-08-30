Noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?

Noterlerin çalışma saatleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler bugün açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, vekalet vermek isteyen ve özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle nedeniyle noterlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?

Noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?

Noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. nedeniyle, , kurum ve kuruluşlarına giderek özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, noterlerin çalışa saatlerini merak ediyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 30 Ağustos'ta noterler çalışıyor mu?

NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

Noterler, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi olduğu için bugün çalışmayacak.

Buna göre; Noterler, 30 Ağustos 2024 Cuma günü kapalı olacak ve hafta sonu tatili nedeniyle 2 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak.

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