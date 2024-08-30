Noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?

Noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, kamu, kurum ve kuruluşlarına giderek özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, noterlerin çalışa saatlerini merak ediyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 30 Ağustos'ta noterler çalışıyor mu?



NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?



Noterler, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için bugün çalışmayacak.



Buna göre; Noterler, 30 Ağustos 2024 Cuma günü kapalı olacak ve hafta sonu tatili nedeniyle 2 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak.