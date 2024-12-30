Noterler yarın açık mı, çalışıyor mu? 31 Aralık'ta noterler tatil mi, yarım gün mü?

Noterlerin yarın açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 31 Aralık yılbaşı arefesi nedeniyle, kamu, kurum ve kuruluşlarına giderek özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, noterlerin çalışa saatlerini merak ediyor. Peki, noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 31 Aralık'ta çalışıyor mu?



31 ARALIK'TA NOTERLER AÇIK MI?



Noterler, 31 Aralık resmi tatil olmadığı için yarın çalışacak. Fakat 1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle noterler çarşamba günü kapalı olacak.



Buna göre; Noterler, 31 Aralık Salı günü açık olacak. 1 Ocak'ta mesai yapmayacak olan noterler mesaiye 2 Ocak Perşembe gününden itibaren devam edecek.