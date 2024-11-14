Noterlik Kanunu TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.



Düzenlemeye göre; avukatların stajına engel olmamak kaydıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.



Noterlerin tatil gün ve saatleri yeniden belirlendi. Noterlik Ücret Tarifesi ise Ocak ayında belirlenecek.



Noterlikte yapılan işlemler için ödenecek vergi, resim harç ve diğer kağıt bedelleri banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek.



El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.

BOŞANMA DAVALARINA DÜZENLEME



Türk Medeni Kanununda bazı düzenlemelere gidildi. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulamamışsa yeniden dava açmak için gereken süre kısaltıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda 3 yıldan 1 yıla indirildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN PAYLAŞIM



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teklifin yasalaşması ardından bir mesaj paylaştı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:



"TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



Hukuki işlem güvenliğinin sağlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde önemli bir görev ifa eden noterlerimizin etkinliğini artıran, kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, çocukların üstün yararını gözeten, savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."