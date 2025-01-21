NTV canlı yanınında otel yangınını değerlendirdi: "Eğer bu malzemelerle kaplıyorsanız yangına gel diyorsunuz"

4'üncü katta insanların dağ manzarası görebilmesi için bir restoran olduğunu ifade eden İbik, "Çok büyük ihtimalle gece orada birikim oluyor. Ertesi gün kahvaltı hazırlığı için kızartma yapılacağı sırada oradaki birikmiş." diye konuştu.



Alınan önlemlerin yetersiz kaldığından bahseden İbik, "Ne yazık ki tekrar bizim otellerimizin 20 senenin üzerinde olanlarının çoğunun durumu aynı." değerlendirmesinde bulundu.

"YANGINA GEL DİYORSUNUZ"



Binanın yapısına ilişkin de açıklamalarda bulunan İbik, "Mesela ahşap görünümlü bir kompozit panel. Alüminyum kompozit paneller çok piyasada alüminyum diyince de metal kardeşim yanmaz diyorlar ama içerisinde onun ısı yalıtımı nem yalıtımı yapacak polümer malzeme var. Eğer siz test raporu olmayan a2 sınıfı olduğunu göstermeyen bu ve bunun gibi malzemelerle yüksek bina cephenizi kaplıyorsanız 'Gel' diyorsunuz yangına." dedi.

