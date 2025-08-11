NTV deprem bölgesinde: Sındırgı'da son durum
Sındırgı'daki 6.1'lik depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Ancak ekiplerin enkaz kaldırma gibi çeşitli çalışmaları sürüyor. NTV ekipleri, Sındırgı ve Balıkesir'deki son durumu aktardı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saaat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Artçı sarsıntıların 100'ün üzerine çıktığı Sındırgı'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.
NTV ekipleri de bölgedeki son durumu aktardı.
Merih Ak Sındırgı'da yıkılan binanın önünden, Baran Bila ise Balıkesir merkezinde deprem endişesiyle geceyi evlerinin dışında geçiren vatandaşların yanındaydı.
