NTV ekibi saldırının olduğu kilisede

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki Pazar ayinine katılan bir kişiyi öldüren iki saldırgan yakalandı. NTV ekibi, saldırının olduğu kiliseye girdi. Kilisedeki kurşun izleri dikkat çekti.

NTV ekibi saldırının olduğu kilisede

'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'de 28 Ocak'ta iki maskeli saldırgan, Pazar ayinine katılan bir kişiye ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR DAHİL 47 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Cihan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

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Bakan Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirterek, saldırı sonrası 30 adrese baskın düzenlendiğini 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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NTV ekibinden Sinan Kunter, saldırının olduğu kiliseye girdi. Kilisedeki kurşun izleri dikkat çekti.

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Saldırı sırasında kilisede Polonya Başkonsolosu ve ailesinin de olduğu öğrenildi.

Kilise saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

Kilise saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

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SANTA MARIA KİLİSESİ NEREDE?

Saldınının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Nativita della B.V. Maria di Büyükdere) İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır.

İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir olarak tasarlanmıştır.

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