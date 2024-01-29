NTV ekibi saldırının olduğu kilisede

SANTA MARIA KİLİSESİ NEREDE?



Saldınının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Nativita della B.V. Maria di Büyükdere) İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır.



İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.

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