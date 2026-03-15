NTV ekibi Tel Aviv'e saldırıyı görüntüledi

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta üçüncü haftaya girildi. İran gece boyu Tel Aviv ve Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine yönelik onlarca füzeyle, üç dalga halinde saldırı düzenledi. Saldırıda dronların da kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Irak’ın Erbil kentindeki Lanaz Petrol Rafinerisi'ne de gece dron saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı, faaliyetler durdu.

İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu genelindeki ABD bağlantılı tüm sanayi tesislerinin boşaltılması çağrısında bulunmuştu. Çağrının hemen ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanında bulunan radar sistemi, dronlarla hedef alındı. Amerikan ordusunun söz konusu radar sisteminden bölgede askeri izlemeler yaptığı biliniyordu. Kuveyt Savunma Bakanlığı, 3 Kuveytli personelin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD'ye ait Victoria üssüne saldırı düzenlendi. Kamikaze dronların üs dışında düşürüldüğü aktarıldı. Bağdat'taki Amerikan elçiliği ise ülkedeki Amerikalıların bir an önce ayrılması gerektiğini belirtti. Elçilik, İran yanlısı silahlı gruplara işaret ederek, ülkeden ayrılmayan ABD'lilere kararlarını gözden geçirmeleri için çağrı yaptı.